Павлункин Станислав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1976
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1976
Бракосочетание
26.03.1994
Рождение ребёнка
03.12.1994
Дочь: Павлункина Ксения Станиславовна
Мать ребёнка: Павлункина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.2005
Дочь: Павлункина Мария Станиславовна
Мать ребёнка: Павлункина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно