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Павлункин Станислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1976

Отец: Павлункин Владимир Геннадьевич

Мать: Павлункина Людмила Борисовна

Бракосочетание
26.03.1994

Жена: Павлункина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1994

Дочь: Павлункина Ксения Станиславовна

Мать ребёнка: Павлункина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.2005

Дочь: Павлункина Мария Станиславовна

Мать ребёнка: Павлункина Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлункина Наталья Николаевна

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