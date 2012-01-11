Рязанова Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2012

Отец: Рязанов Сергей

Мать: Меньшова Елена Владимировна

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