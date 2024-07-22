Кузнецов Афанасий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Афанасий Ильич

Кузнецов Афанасий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кузнецов Илья Васильевич

Мать: Кузнецова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1871

Дочь: Кузнецова Павла Афанасьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
25.11.1872

Сын: Кузнецов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Кузнецов Зосим Афанасьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
1879

Жена: Кузнецова Евдокия Егоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.