Кузнецов Афанасий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
02.02.1871
Дочь: Кузнецова Павла Афанасьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
25.11.1872
Сын: Кузнецов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
06.01.1876
Сын: Кузнецов Зосим Афанасьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Егоровна
Бракосочетание
1879
Смерть
Неизвестно