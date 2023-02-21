Пирожков (Н.Бут) Ефим Дмитриевич
Место рожденияБурдино (Н.Бут)
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бурдино (Н.Бут)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
26.01.1810
Бурдино (Н.Бут)
Бракосочетание
26.01.1817
Бурдино (Н.Бут)
Рождение ребёнка
10.11.1826
Сын: Пирожков (усть-Бут) Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Пирожкова Параскева
Усть-Бут
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пирожков Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Пирожкова Параскева
Усть-Бут
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пирожков (н.бут) Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Пирожкова Елена Алексеевна
Бурдино (Н.Бут)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирожкова Параскева
Усть-Бут
Смерть
Неизвестно