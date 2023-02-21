Пирожков (Н.Бут) Ефим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирожков (Н.Бут) Ефим Дмитриевич

Пирожков (Н.Бут) Ефим Дмитриевич

avatar

Место рождения

Бурдино (Н.Бут)

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Пирожков (н.бут) Дмитрий Васильевич

Мать: Пирожков (н.бут) Епистимия

Бурдино (Н.Бут)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
26.01.1810

Жена: Пирожкова Елена Алексеевна

Бурдино (Н.Бут)
Бракосочетание
26.01.1817

Жена: Пирожкова Елена Алексеевна

Бурдино (Н.Бут)
Рождение ребёнка
10.11.1826

Сын: Пирожков (усть-Бут) Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Пирожкова Параскева

Усть-Бут
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пирожков Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Пирожкова Параскева

Усть-Бут
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пирожков (н.бут) Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Пирожкова Елена Алексеевна

Бурдино (Н.Бут)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожкова Параскева

Усть-Бут
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close