Szejko Stefan Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szejko Stefan Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Szejko Tomasz

Мать: Szejko Maryanna

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