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Szejko Stefan Семен
Szejko Stefan Семен
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1757
Пол
Мужской
Отец
Szejko Tomasz
1732 г.р.
Мать
Szejko (Kibort) Maryanna
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец:
Szejko Tomasz
Мать:
Szejko Maryanna
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