Ромахин Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомахин Федор Григорьевич

Ромахин Федор Григорьевич

Место рождения

Лопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ромахин Григорий Федорович

Мать: Ромахина Васса Харитоновна

Лопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ромахин Ермолай Федорович

Мать ребёнка: Ромахина Матрона Иванов

Лопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1868

Сын: Ромахин Диомид Федорович

Мать ребёнка: Ромахина Матрона Иванов

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1871

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Ромахина Матрона Иванов

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1873

Сын: Ромахин Никифор Федорович

Мать ребёнка: Ромахина Ирина Семеновна

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1876

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Ромахина Ирина Семеновна

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1879

Сын: Ромахин Илларион Федорович

Мать ребёнка: Ромахина Ирина Семеновна

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромахин ??? Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромахина Ирина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромахина Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромахина Матрона Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close