Ромахин Федор Григорьевич
Место рожденияЛопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1837
Лопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ромахин Ермолай Федорович
Мать ребёнка: Ромахина Матрона Иванов
Лопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1868
Мать ребёнка: Ромахина Матрона Иванов
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1871
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Ромахина Матрона Иванов
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1873
Сын: Ромахин Никифор Федорович
Мать ребёнка: Ромахина Ирина Семеновна
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1876
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Ромахина Ирина Семеновна
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1879
Сын: Ромахин Илларион Федорович
Мать ребёнка: Ромахина Ирина Семеновна
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромахин ??? Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромахина Ирина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромахина Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромахина Матрона Иванов
Смерть
Неизвестно