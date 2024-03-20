Von Hollander Christoph Heinrich
Место рожденияRiga
Дата рождения09.07.1783
Дата смерти29.01.1860
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1783
Riga
Бракосочетание
1811
Riga
Бракосочетание
27.01.1818
Riga
Рождение ребёнка
19.10.1818
Дочь: Berckholtz Alexandra Amalie
Мать ребёнка: Von Hollander Anna Elisabeth
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
19.06.1820
Сын: Von Hollander Eduard Heinrich Gustav
Мать ребёнка: Von Hollander Anna Elisabeth
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Pohrt Emilia Catherine Augusta
Мать ребёнка: Von Hollander Anna Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Riga
Ratsherr
Работа или профессия
Неизвестно
Jurist
Смерть
29.01.1860
Riga