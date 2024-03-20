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Von Hollander Christoph Heinrich

Место рождения

Riga

Дата рождения

09.07.1783

Дата смерти

29.01.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1783

Отец: Von Hollander Johann Samuel

Мать: Von Hollander Caroline Amalie Margaretha

Riga
Бракосочетание
1811

Жена: Von Hollander Maria Hedwig

Riga
Бракосочетание
27.01.1818

Жена: Von Hollander Anna Elisabeth

Riga
Рождение ребёнка
19.10.1818

Дочь: Berckholtz Alexandra Amalie

Мать ребёнка: Von Hollander Anna Elisabeth

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
19.06.1820

Сын: Von Hollander Eduard Heinrich Gustav

Мать ребёнка: Von Hollander Anna Elisabeth

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Pohrt Emilia Catherine Augusta

Мать ребёнка: Von Hollander Anna Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Riga
Ratsherr
Работа или профессия
Неизвестно
Jurist
Смерть
29.01.1860
Riga
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