Таисия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Дементьев Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Дементьева Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Дементьева Агриппина Георгиева

Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дементьев Симеон Георгиев

Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дементьева Елена Георгиева

Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Георгий Петрович

Смерть
Неизвестно
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