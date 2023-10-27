Таисия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Дементьев Дмитрий Георгиев
Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Дементьева Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Дементьева Агриппина Георгиева
Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Дементьев Симеон Георгиев
Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дементьева Елена Георгиева
Отец ребёнка: Дементьев Георгий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно