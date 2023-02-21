Худяков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Худякова Дарья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонычева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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