Худяков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Худякова Дарья?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонычева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно