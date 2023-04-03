(Евфгратова (с. Яконово?? наша ли)-дер. Головорезова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Евфграт
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ивановъ (дер. Головорезова-Дер. Уткино) Петръ
Отец ребёнка: Парфеновъ (дер. Головорезово) Иванъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дочь 1816
Отец ребёнка: Парфеновъ (дер. Головорезово) Иванъ
Смерть
Между 1834 и 1850