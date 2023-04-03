(Евфгратова (с. Яконово?? наша ли)-дер. Головорезова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евфгратова (с. Яконово?? наша ли)-дер. Головорезова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Евфграт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ивановъ (дер. Головорезова-Дер. Уткино) Петръ

Отец ребёнка: Парфеновъ (дер. Головорезово) Иванъ

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дочь 1816

Отец ребёнка: Парфеновъ (дер. Головорезово) Иванъ

Смерть
Между 1834 и 1850
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