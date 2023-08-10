Абрамсон Люда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамсон Люда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Зюня

Мать: Фрида Михайловна

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