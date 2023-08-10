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Абрамсон Люда
Абрамсон Люда
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Зюня
1903 г.р.
Мать
Фрида Михайловна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Зюня
Мать:
Фрида Михайловна
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