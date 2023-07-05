Антонов Ювеналий Евпсихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти14.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
14.02.1876
Дочь: Антонова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
22.11.1878
Дочь: Обухова Екатерина Ювеналиевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
03.01.1882
Дочь: Антонова Татьяна Ювеналиевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
27.06.1883
Дочь: Сорокина Анна Ювеналиевна
Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
11.07.1885
Дочь: Хелиус Елена
Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.04.1908
Похороны
16.04.1908
Москва, город федерального значения Москва