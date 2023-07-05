Антонов Ювеналий Евпсихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Ювеналий Евпсихиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

14.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Антонов Евпсихий Антонович

Мать: Антонова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
14.02.1876

Дочь: Антонова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
22.11.1878

Дочь: Обухова Екатерина Ювеналиевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
03.01.1882

Дочь: Антонова Татьяна Ювеналиевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
27.06.1883

Дочь: Сорокина Анна Ювеналиевна

Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
11.07.1885

Дочь: Хелиус Елена

Мать ребёнка: Антонова Анна Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.04.1908
Похороны
16.04.1908
Москва, город федерального значения Москва
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