Горюнова феодосия лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова феодосия лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1897

Сын: Горюнов николай иванович

Отец ребёнка: Горюнов иван никандрович

Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Горюнов иван иванович

Отец ребёнка: Горюнов иван никандрович

Рождение ребёнка
30.07.1906

Сын: Горюнов степан иванович

Отец ребёнка: Горюнов иван никандрович

Рождение ребёнка
15.10.1911

Сын: Горюнов петр иванович

Отец ребёнка: Горюнов иван никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов иван никандрович

Смерть
Неизвестно
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