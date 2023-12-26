Горюнова феодосия лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1897
Отец ребёнка: Горюнов иван никандрович
Рождение ребёнка
22.02.1901
Отец ребёнка: Горюнов иван никандрович
Рождение ребёнка
30.07.1906
Отец ребёнка: Горюнов иван никандрович
Рождение ребёнка
15.10.1911
Отец ребёнка: Горюнов иван никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно