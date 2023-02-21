Кутяков Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутяков Иван Семёнович

Кутяков Иван Семёнович

avatar

Место рождения

д. Шалаши, Николаевский уезд Самарской губернии

Дата рождения

18.01.1897

Дата смерти

28.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шалаши, Николаевский уезд Самарской губернии
Место жительства
С 1897
д. Шалаши, Николаевский уезд Самарской губернии
Смерть
28.07.1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close