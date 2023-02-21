Кутяков Иван Семёнович
Место рожденияд. Шалаши, Николаевский уезд Самарской губернии
Дата рождения18.01.1897
Дата смерти28.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шалаши, Николаевский уезд Самарской губернии
Место жительства
С 1897
д. Шалаши, Николаевский уезд Самарской губернии
Смерть
28.07.1938