Яков Фадиев?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Елисей Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Иосиф Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Даниил Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьева
Смерть
После 1800