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Яков Фадиев?

Место рождения

Низино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1774 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Низино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Елисей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Низино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Иосиф Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Низино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Даниил Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьева

Смерть
После 1800
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