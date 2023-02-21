Гопанков Павел Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.2003
Сын: Гопанков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Шперлина Анна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шперлина Анна Викторовна