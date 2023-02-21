Гопанков Павел Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гопанков Павел Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.2003

Сын: Гопанков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Шперлина Анна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шперлина Анна Викторовна

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