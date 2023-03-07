Кислова (Крестьянкина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова (Крестьянкина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Лепилово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепилово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Левакова Анна Павловна

Отец ребёнка: Кислов Павел Иосифович

Лепилово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислов Павел Иосифович

Смерть
Неизвестно
Лепилово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Приходское кладбище Рождественской церкви с. Рождествено
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