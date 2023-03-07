Кислова (Крестьянкина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: Левакова Анна Павловна
Отец ребёнка: Кислов Павел Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Приходское кладбище Рождественской церкви с. Рождествено