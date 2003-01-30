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Караваева Маргарита Витальевна
Караваева Маргарита Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.2003
Пол
Женский
Отец
Караваев Виталя
1972 г.р.
Мать
Караваева Ольга Сергеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
еп
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2003
Отец:
Караваев Виталя
Мать:
Караваева Ольга Сергеевна
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