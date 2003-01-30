Караваева Маргарита Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева Маргарита Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.2003

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

еп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2003

Отец: Караваев Виталя

Мать: Караваева Ольга Сергеевна

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