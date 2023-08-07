Савелий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти26.11.1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Никифор
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яков Савельевич
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1769
Сын: Влас Савельевич
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Настасья Савельевна
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
26.11.1796