Савелий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

26.11.1796

Пол

Мужской

Отец

До 1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Яков Савельевич

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1769

Сын: Влас Савельевич

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Настасья Савельевна

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
26.11.1796
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