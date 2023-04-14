Киселев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1880 по 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Киселев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Киселева Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Киселева Устинья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Полина Михайловна

Мать ребёнка: Киселева Устинья Степанова

Смерть
Неизвестно
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