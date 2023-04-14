Киселев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1880 по 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Киселев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Киселева Устинья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Киселева Устинья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Полина Михайловна
Мать ребёнка: Киселева Устинья Степанова
Смерть
Неизвестно