Ендржеевский Франц Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ендржеевская Ядвига Францевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Журавель Ендржеевская Надежда (Ядвига) Ивановна (Францевна)
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ендржеевская Аделлаида Францевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ендржеевский Генрих Францевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ендржеевская Агнеса Францевна
Смерть
Неизвестно