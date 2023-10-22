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Ендржеевский Франц Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ендржеевская Ядвига Францевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Журавель Ендржеевская Надежда (Ядвига) Ивановна (Францевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ендржеевская Аделлаида Францевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ендржеевский Генрих Францевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ендржеевская Агнеса Францевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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