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Кондрашов Вячеслав Григорьевич

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

21.02.1940

Дата смерти

03.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1940

Отец: Кондрашов Григорий Георгиевич

Мать: Кондрашова Марфа Григорьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.05.1965

Дочь: Крестьянова Лилия Вячеславовна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Константиновна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1971

Сын: Кондрашов Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Мария Константиновна

Смерть
03.04.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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