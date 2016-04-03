Кондрашов Вячеслав Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1940
Дата смерти03.04.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1940
Рождение ребёнка
31.05.1965
Дочь: Крестьянова Лилия Вячеславовна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Константиновна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1971
Сын: Кондрашов Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область