Ермоленко Лука Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Ермоленко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Ермоленко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ирина Лукинична
Мать ребёнка: Ермоленко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ермоленко Петр Лукич
Мать ребёнка: Ермоленко Мария Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно