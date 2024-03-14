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Ермоленко Лука Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Жена: Ермоленко Мария Семеновна

Обиходы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ермоленко Степан Лукич

Мать ребёнка: Ермоленко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ермоленко Денис Лукич

Мать ребёнка: Ермоленко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ирина Лукинична

Мать ребёнка: Ермоленко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ермоленко Петр Лукич

Мать ребёнка: Ермоленко Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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