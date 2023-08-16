Петкевич Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петкевич Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Питкевич Людмила Петровна

Мать ребёнка: Добыш Антонина Павловна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Питкевич Игорь Петрович

Мать ребёнка: Добыш Антонина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питкевич Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Добыш Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добыш Антонина Павловна

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