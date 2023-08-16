Петкевич Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Питкевич Людмила Петровна
Мать ребёнка: Добыш Антонина Павловна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Добыш Антонина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питкевич Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Добыш Антонина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добыш Антонина Павловна