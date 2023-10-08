Кручинин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1945
29 октября 1945 г. Анна и Федор поженились здесь же в Токаревском районе Тамбовской области, после чего дедушка привез молодую жену в Москву. 7 августа 1946 года родился мой папа Кручинин Виктор Федор... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1946
Сын: Кручинин Виктор Федорович
Мать ребёнка: Кручинина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.07.1955
Сын: Кручинин Александр Федорович
Мать ребёнка: Кручинина Анна Михайловна