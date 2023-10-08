Кручинин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинин Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кручинин Иван Федорович

Мать: Кручинина Ефросинья Никифоровна

Бракосочетание
29.10.1945

Жена: Кручинина Анна Михайловна

29 октября 1945 г. Анна и Федор поженились здесь же в Токаревском районе Тамбовской области, после чего дедушка привез молодую жену в Москву. 7 августа 1946 года родился мой папа Кручинин Виктор Федор... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1946

Сын: Кручинин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Кручинина Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1955

Сын: Кручинин Александр Федорович

Мать ребёнка: Кручинина Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
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