Кретов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около ?.09.1831
по данным ревизских сказок от 19.01.1858 ==**Василья Филипова 2-й сын Сергей** 26л 4 мес.,== ==его жена Федосья Яковлева 23г,== ==**Запись 77== 1. ==Ефим Филиппов КРЕТОВ** 50,== ==_(м.п. п... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1856
Сын: Кретов Прокофий Сергеевич
Мать ребёнка: Федосья Яковлевна
Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
по данным ревизских сказок от 19.01.1958 ==**Сергея Васильева сын Прокофий** в 1856г 6 июня, 1, 5г,== ==**Запись 77== 1. ==Ефим Филиппов КРЕТОВ** 50,== ==_(м.п. переселился из с. Молотычи Фате... Показать все
Смерть
Неизвестно