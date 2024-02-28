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Кретов Сергей Васильевич

Место рождения

Молотычи, Фатежский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около ?.09.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1831

Отец: Кретов Василий Филиппович

Мать: Кретова Марфа Васильевна

Молотычи, Фатежский муниципальный район, Курская область
по данным ревизских сказок от 19.01.1858 ==**Василья Филипова 2-й сын Сергей**  26л 4 мес.,== ==его жена Федосья Яковлева 23г,== ==**Запись 77== 1. ==Ефим Филиппов КРЕТОВ** 50,== ==_(м.п. п... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1856

Сын: Кретов Прокофий Сергеевич

Мать ребёнка: Федосья Яковлевна

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
по данным ревизских сказок от 19.01.1958 ==**Сергея Васильева сын Прокофий** в 1856г 6 июня, 1, 5г,== ==**Запись 77== 1. ==Ефим Филиппов КРЕТОВ** 50,== ==_(м.п. переселился из с. Молотычи Фате... Показать все
Смерть
Неизвестно
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