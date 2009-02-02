Вшивцев Владислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1936
Дата смерти02.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1971
Сын: Вшивцев Владимир Владиславович
Мать ребёнка: Элеонора Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Ольга Владиславовна
Мать ребёнка: Элеонора Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Элеонора Алексеевна
Смерть
02.02.2009