Вшивцев Владислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Владислав Николаевич

Вшивцев Владислав Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1936

Дата смерти

02.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1971

Сын: Вшивцев Владимир Владиславович

Мать ребёнка: Элеонора Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Ольга Владиславовна

Мать ребёнка: Элеонора Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Элеонора Алексеевна

Смерть
02.02.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close