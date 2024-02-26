Иван Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Петр Александров (Ич)
Мать: Евдокея Игнатьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно