Гомонова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГомонова Пелагея

Гомонова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гомонов Трофим

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Гомонов Василий

Отец ребёнка: Гомонов Трофим

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гомонов Семен

Отец ребёнка: Гомонов Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Степан

Отец ребёнка: Гомонов Трофим

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close