Гомонова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гомонов Трофим
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Гомонов Василий
Отец ребёнка: Гомонов Трофим
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гомонов Семен
Отец ребёнка: Гомонов Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Степан
Отец ребёнка: Гомонов Трофим
Смерть
Неизвестно