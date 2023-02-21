Аполлосова Александра Гроигорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАполлосова Александра Гроигорьевна

Аполлосова Александра Гроигорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Аполлосов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Аполлосов Владимир Петрович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аполлосов Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close