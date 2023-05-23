Эннс (Функ) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эннс (Функ) Анна

Место рождения

Украина, п.Валдхаим, Днепропетровская обл.

Дата рождения

22.05.1906

Дата смерти

26.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
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Место
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Рождение
22.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, п.Валдхаим, Днепропетровская обл.
Бракосочетание
26.05.1926

Муж: Эннс Иван

Nadarowka, Kasachstan
Рождение ребёнка
09.02.1927

Дочь: Муштагова Гильда

Отец ребёнка: Эннс Иван

Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
01.03.1928

Дочь: Эннс Анна

Отец ребёнка: Эннс Иван

Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
18.04.1929

Сын: Эннс Иван

Отец ребёнка: Эннс Иван

Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
27.09.1932

Дочь: Эрна

Отец ребёнка: Эннс Иван

Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
09.02.1935

Сын: Эннс Эдуард

Отец ребёнка: Эннс Иван

Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
19.02.1940

Дочь: Шмидт Наталья

Отец ребёнка: Эннс Иван

Nadarowka Kasachstan
Смерть
26.10.1973
Надаровка, Казахстан
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