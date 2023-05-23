Эннс (Функ) Анна
Место рожденияУкраина, п.Валдхаим, Днепропетровская обл.
Дата рождения22.05.1906
Дата смерти26.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.05.1926
Муж: Эннс Иван
Nadarowka, Kasachstan
Рождение ребёнка
09.02.1927
Дочь: Муштагова Гильда
Отец ребёнка: Эннс Иван
Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
09.02.1935
Сын: Эннс Эдуард
Отец ребёнка: Эннс Иван
Надаровка, Казахстан
Рождение ребёнка
19.02.1940
Дочь: Шмидт Наталья
Отец ребёнка: Эннс Иван
Nadarowka Kasachstan
Смерть
26.10.1973
Надаровка, Казахстан