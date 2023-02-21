Косарев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Косарев Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копарева Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

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