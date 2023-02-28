Котов Григорий Ильич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Котов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Котова Пелагия Федоровна
Рождение ребёнка
?.09.1829
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Котова Пелагия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Пелагия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно