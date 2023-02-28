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Котов Григорий Ильич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Котов Илья Васильевич

Мать: Котова Устина Прокопьевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Котова Пелагия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1829

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Котова Пелагия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Пелагия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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