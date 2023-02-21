Широкова Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова Федосья Петровна

Широкова Федосья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

1871 г.р.
1879 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1871

Сын: Широков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий Егорович

Рождение ребёнка
21.08.1879 ст.

Сын: Широков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий Егорович

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Григорий Егорович

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Григорий Егорович

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