Широкова Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1871
Отец ребёнка: Широков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
21.08.1879 ст.
Сын: Широков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
28.06.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно