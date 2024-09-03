Березина (Панькова) Наталья Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Панькова) Наталья Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Афанасий Петров

Рождение ребёнка
17.10.1909

Дочь: (Березин) Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Березин Афанасий Петров

Рождение ребёнка
15.12.1911

Сын: Березин Петр Афанасьев

Отец ребёнка: Березин Афанасий Петров

Рождение ребёнка
29.06.1916

Дочь: (Березин) Ольга Афанасьева

Отец ребёнка: Березин Афанасий Петров

Смерть
Неизвестно

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