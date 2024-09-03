Березина (Панькова) Наталья Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1909
Дочь: (Березин) Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Березин Афанасий Петров
Рождение ребёнка
15.12.1911
Отец ребёнка: Березин Афанасий Петров
Рождение ребёнка
29.06.1916
Дочь: (Березин) Ольга Афанасьева
Отец ребёнка: Березин Афанасий Петров
Смерть
Неизвестно