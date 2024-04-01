Дашкина (Сираева) Альфия Рафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашкина (Сираева) Альфия Рафиковна

Место рождения

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дашкин Камиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дашкин Камиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашкин Камиль

Место жительства
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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