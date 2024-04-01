Дашкина (Сираева) Альфия Рафиковна
Место рожденияУзбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дашкин Камиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дашкин Камиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дашкин Камиль
Место жительства
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
Неизвестно