Дмитрин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 09.03.1910
Дата смерти?.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бригадри полеводческих работ
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Дмитрин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1939
Мать ребёнка: Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.10.1947
Сын: Дмитрин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна
Смерть
?.08.1977
Похороны
Неизвестно