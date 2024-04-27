Дмитрин Михаил Иванович Около 09.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитрин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.03.1910

Дата смерти

?.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бригадри полеводческих работ
Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Дмитрин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Дмитрин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.10.1947

Сын: Дмитрин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитрина (Феклистова) Анна Федоровна

Смерть
?.08.1977
Похороны
Неизвестно

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