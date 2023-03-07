Телеусова (Лошкина) Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телеусова (Лошкина) Ирина Григорьева

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Место рождения

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Лошкин Григорий Андреев

Мать: не указана

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Клеевская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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