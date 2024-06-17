Дунаев Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дунаев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капицына (Зиновьева) Анастасия Григорьевна

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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