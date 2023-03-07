Кряжев Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1920
Дочь: Кряжева Софья Васильевна
Мать ребёнка: Кряжева Агриппина Михайловна
Место жительства
До 1920
Васильево-Петровское, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Крестьянин села Васильевско-Петровская Ростовского округа Области Войска Донского (так в источнике).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно