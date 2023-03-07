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Кряжев Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1920

Дочь: Кряжева Софья Васильевна

Мать ребёнка: Кряжева Агриппина Михайловна

Место жительства
До 1920
Васильево-Петровское, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Крестьянин села Васильевско-Петровская Ростовского округа Области Войска Донского (так в источнике).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряжева Агриппина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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