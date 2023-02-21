(Карпова) Людмила Фокинечна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карпова) Людмила Фокинечна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Карпов Фока Гордеевич

Мать: Валентина Петровна

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