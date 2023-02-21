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(Карпова) Людмила Фокинечна
(Карпова) Людмила Фокинечна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Карпов Фока Гордеевич
Мать
(Скоробогатова) Валентина Петровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Карпов Фока Гордеевич
Мать:
Валентина Петровна
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