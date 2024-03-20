Бейер (Вилле) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти19.12.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Wille Johann Friedrich
Мать: Вилле Любовь Романова
Бракосочетание
14.01.1872
Никольская церковь с. Бутурлино
Рождение ребёнка
16.12.1873
Дочь: Людмила Романовна
Отец ребёнка: Бейер Роман Емельянович
Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Елена Романовна
Отец ребёнка: Бейер Роман Емельянович
Рождение ребёнка
28.11.1878
Дочь: Брут Софья Романовна
Отец ребёнка: Бейер Роман Емельянович
Серпухов, Мироносицкая церковь
Смерть
19.12.1914
Серпухов, Мироносицкая церковь
Похороны
Неизвестно
Всехсятское кладбище