Бейер (Вилле) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейер (Вилле) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

19.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Wille Johann Friedrich

Мать: Вилле Любовь Романова

Бракосочетание
14.01.1872

Муж: Бейер Роман Емельянович

Никольская церковь с. Бутурлино
Рождение ребёнка
16.12.1873

Дочь: Людмила Романовна

Отец ребёнка: Бейер Роман Емельянович

Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елена Романовна

Отец ребёнка: Бейер Роман Емельянович

Рождение ребёнка
28.11.1878

Дочь: Брут Софья Романовна

Отец ребёнка: Бейер Роман Емельянович

Серпухов, Мироносицкая церковь
Смерть
19.12.1914
Серпухов, Мироносицкая церковь
Похороны
Неизвестно
Всехсятское кладбище
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