Городецкий Роман Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Городецкий Константин Романович
Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Городецкая Ольга Романовна
Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Федоровна
Работа или профессия
1816
Дьячок Николаевской Владыченской церкви.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Городецкий Василий Романович
Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1818