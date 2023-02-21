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Городецкий Роман Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Городецкий Константин Романович

Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Городецкая Ольга Романовна

Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Николаевской Владыченской церкви.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Городецкий Василий Романович

Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Прасковья Федоровна

Смерть
1818
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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