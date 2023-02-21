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Перепелица Клавдия Александровна
Перепелица Клавдия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.1984
Пол
Женский
Отец
Перепелица Александр Фёдорович
1954 г.р.
Мать
Перпелица Людмила Степановна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1984
Отец:
Перепелица Александр Фёдорович
Мать:
Перпелица Людмила Степановна
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