Чечнева (Чечнева) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечнева (Чечнева) Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чечнев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чечнев Иван

Рождение ребёнка
06.11.1902

Дочь: Сулимова (Чечнева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чечнев Иван

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