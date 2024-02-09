Коптяева наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптяева елена петровна

Отец ребёнка: Коптяев пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коптяев александр петрович

Отец ребёнка: Коптяев пётр

Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Коптяев василий петрович

Отец ребёнка: Коптяев пётр

Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Коптяев василий петрович

Отец ребёнка: Коптяев пётр

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