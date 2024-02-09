Коптяева наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптяева елена петровна
Отец ребёнка: Коптяев пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптяев александр петрович
Отец ребёнка: Коптяев пётр
Рождение ребёнка
20.03.1876
Отец ребёнка: Коптяев пётр
Рождение ребёнка
20.03.1876
Отец ребёнка: Коптяев пётр