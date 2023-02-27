Шевченко Полина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Полина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевченко Захар Тимофеевич

Мать: Шевченко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Катерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Ломако Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конотоп Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ломако Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломако Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Ломако Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломако Фёдор

Смерть
Неизвестно
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