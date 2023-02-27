Шевченко Полина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевченко Захар Тимофеевич
Мать: Шевченко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Катерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Ломако Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конотоп Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ломако Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломако Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломако Фёдор
Смерть
Неизвестно