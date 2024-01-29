Наводникова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наводникова Лариса Геннадиевна
Отец ребёнка: Наводников Геннадий Гордеевич
Рождение ребёнка
28.09.1958
Сын: Наводников Валерий Геннадиевич
Отец ребёнка: Наводников Геннадий Гордеевич
Смерть
Неизвестно