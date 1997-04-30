Койлов Михаил Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.2016
Дочь: Койлова Алиса Михайловна
Мать ребёнка: Койлова Яна Сергеевна
Рождение ребёнка
20.10.2020
Мать ребёнка: Койлова Яна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.10.2022
Сын: Койлов Арсений Михайлович
Мать ребёнка: Койлова Яна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Койлова Яна Сергеевна