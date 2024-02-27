(Ходыкина) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ходыкина) Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходыкин Алексей

Мать: (Старыгина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Отец Анна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Отец Анна

Смерть
Неизвестно

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